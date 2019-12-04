Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, где стал девятым, допустив два промаха на последнем огневом рубеже.

Логинов подчеркнул, что гонка проходила в непростых условиях на разбитой трассе, поэтому надо было постараться реализовать себя в стрельбе. «Я допустил два обидных промаха на последнем рубеже, жаль», — сказал Логинов, слова которого приводит «Чемпионат».

Спортсмен уверен, что мог претендовать на попадание в шестерку, но надо было стартовать в первой группе. «Просто с моим везением я в первой группе получил последний номер», — сказал Логинов.

Он признался, что к последнему рубежу ноги перестали слушаться, сказалась усталость, поэтому и произошли ошибки. Однако, по словам Александра, это нельзя считать оправданием.

«Сегодня с утра меня спина немного беспокоила, но на адреналине это уже не чувствовалось. C лыжами сегодня никаких проблем не было», — сказал биатлонист.