В Санкт-Петербурге продолжается матч между лидерами Западной и Восточной конференций — СКА и казанским «Ак Барсом». Командам не удается открыть счет на протяжении сорока минут: соперники ушли на второй перерыв без заброшенных шайб — 0:0.

Понаблюдать за продолжением борьбы в третьем периоде можно в бесплатной трансляции, которая доступна на официальном сайте СКА.

Место в воротах петербургского клуба занимает голкипер Александр Самонов, Магнус Хелльберг остался в запасе. В прошлом матче Самонов помог СКА одержать победу в принципиальном поединке с ЦСКА, благодаря чему команда Алексея Кудашова вышла в лидеры конференции.

«Ак Барс» идет на первом месте Востока и также не готов без борьбы отдавать очки. В предыдущем поединке казанская команда оказалась сильнее московского «Динамо».