Французский биатлонист Мартен Фуркад вышел на первое место в общем зачете Кубка мира, одержав победу в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде (Швеция). На данный момент в активе Фуркада 100 кубковых очков.

На второй строчке располагается норвежец Тарьей Бё, уступающий лидеру всего восемь очков. Замыкает тройку его младший брат Йоханнес, у которого 91 очко.

Лучшим из россиян идет Матвей Елисеев, он занимает четвертое место с 82 очками. Пятый — француз Симон Дестье, взявший серебро в индивидуальной гонке. Александр Логинов набрал 75 очков и располагается на седьмой строчке, Евгений Гараничев — четырнадцатый с 42 баллами. Замыкает топ-25 Антон Бабиков, в активе которого 27 очков.

Худшие из россиян — Никита Поршнев и Дмитрий Малышко, они занимают 53-е и 54-е места соответственно. У Никиты 4 балла, у Дмитрия — 2.