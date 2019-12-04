Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев заявил, что его команда способна сократить отставание от «Зенита», которое на данный момент составляет восемь очков.

Он подчеркнул, что «железнодорожники» будут стараться догнать «Зенит». «Разрыв восемь очков реально сократить. Не сказал бы, что питерцы настолько сильны, что их не догнать», — заявил Коломейцев, слова которого приводит «Чемпионат». Футболист подчеркнул, что не считает состав «Зенита» самым сильным в чемпионате.

Что касается неудачного выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов, Коломейцев призвал не сравнивать нынешний сезон в прошлом. По его мнению, в прошлом году было проще, сейчас же «железнодорожникам» досталась более сложная группа.

Напомним, «Локомотив» лишился шансов на выход в евровесну: команда заняла четвертое место в группе и не может претендовать даже на Лигу Европы.