Композитор Александр Гольдштейн, который на протяжении многих лет занимается музыкой в фигурном катании, заявил, что зачастую композиции для программ спортсменов нарезаны неправильно.

К одной из худших программ он отнес произвольную Аделины Сотниковой, с которой спортсменка выступала на Олимпиаде в Сочи. «Просто за гранью добра и зла», — заявил Гольдштейн, слова которого приводит Sport24.

Он отметил, что по ходу нынешнего сезона внимательно смотрел за выступлениями Анны Щербаковой. «Она замечательная девочка, все делает правильно и тонко чувствует то, что катает, но с музыкальной точки зрения части ее программы плохо сочетаются. Для исполнения элементов все удобно, но музыкального объяснения такому сочетанию я не нашел», — сказал композитор.

К числу неудачных программ он также отнес произвольный танец Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Композитор подчеркнул, что не стоит винить тренеров и постановщиков, так как основная цель современного катания — исполнение сложных элементов, и музыка не должна этому мешать.