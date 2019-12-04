Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке, которая состоялась в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен занял восьмое место и стал лучшим из россиян.

Он отметил, что в таких погодных условиях нельзя допускать даже один промах на стрельбе. Елисеев объяснил, что спортсменам с его габаритами сложно бежать по разбитой трассе и взбираться в подъемы.

«Условия были настолько сложными, что сервисёр до гонки сказал, что сегодня можно вообще не бежать. Очень сложно оценить работу лыж, потому что каждый спуск здесь — испытание, поэтому сложно сравнить свои лыжи с кем-то ещё», — заявил Елисеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Елисеев на данный момент занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, его опережают француз Мартен Фуркад и братья Бё из Норвегии.