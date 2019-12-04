ЦСКА на домашнем льду обыграл «Динамо» в столичном дерби, которое состоялось в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Счет был открыт в первом периоде: на 11-й минуте отличился Юусо Хиетанен вывел «Динамо» вперед, гол был забит в меньшинстве. Ассистентские очки себе в актив занесли Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев. Армейцы успели отыграться до перерыва: на 19-й минуте гол забил Сергей Толчинский, в эпизоде поучаствовали Александр Попов и Александр Романов.

В третьем игровом отрезке нападающий ЦСКА Максим Шалунов реализовал большинство и вывел свою команду вперед, в роли его ассистентов выступили Иван Телегин и Константин Окулов.

В следующем матче ЦСКА встретится с минским «Динамо», московское «Динамо» на выезде сыграет с «Локомотивом».