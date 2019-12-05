Бывшая российская фигуристка Оксана Домнина, выступавшая в танцах на льду с Максимом Шабалиным, выразила мнение, что россиянам по силам бороться с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

«С Пападакис и Сизероном сложно бороться за победу, но можно. Синицина и Кацалапов выступают на достаточно высоком уровне и могут рассчитывать на медали, в том числе золотые», — заявила Домнина, слова которой приводят «Известия».

По мнению экс-спортсменки, Синицина и Кацалапов уже успели скататься друг с другом так, чтобы стать состоявшейся парой, претендующей на высокие места на мировом уровне. Также Домнина отметила, что в последнее время травмы обходят российских спортсменов стороной.

Сегодня, 5 декабря, в Турине стартует финал Гран-при. Ритм-танец с участием Синициной/Кацалапова и Пападакис/Сизерона состоится завтра. 6 декабря.