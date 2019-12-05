В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» дома уступил «Вашингтону» со счётом 1:3. Дублем в составе «Кэпиталз» отметился Джон Карлсон, набрав 40 очко в нынешнем сезоне. Победную шайбу в ворота «Кингз» на 58 минуте забросил Томас Уилсон.

Защищал ворота «Вашингтона» российский легионер — Илья Самсонов, отразивший 22 броска из 23. Форвард гостей Александр Овечкин провёл на льду 20 минут, дважды потревожил вратаря «Лос-Анджелеса» и совершил два силовых приёма. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

«Вашингтон Кэпиталз» одерживает победу в пятом матче подряд и поднимается на верхнюю строчку Восточной конференции. У «Лос-Анджелеса» дела по-прежнему обстоят не лучшим образом: «короли» продолжают лежать на дне Запада.