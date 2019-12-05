Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в рамках плана по устранению нарушения правил предложило в полном составе отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике.

Как сообщает РБК со ссылкой на главу РУСАДА Юрия Гануса, после отстранения должно последовать замещение должностей на всех уровнях. Вместо главного тренера Юрия Борзаковского рассматривают кандидатуру, не связанную с допинговыми историями.

Отмечается, что кадровые изменения будут приняты, если их утвердит рабочая группа, которую будут представлять сотрудники РУСАДА, IAAF, ОКР и Министерства спорта РФ.

Кроме того, полная смена персонала ожидается в медицинском штабе ВФЛА. Будут уволены все представители врачебного состава, которые могли быть причастными к допинговым скандалам.