«Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей площадки.

Первый игровой отрезок прошел без забитых голов, во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Открыть счет удалось игрокам «Колорадо»: на 31-й минуте отличился Натан Маккиннон, в роли его ассистентов выступили Микко Рантанен и Кейл Макар.

Менее двух минут потребовалось «Торонто», чтобы отыграться: шайбу забросил Зак Хайман, в эпизоде приняли участие Александр Керфут и Коди Сеси.

В третьем периоде российский нападающий Валерий Ничушкин вывел «Колорадо» вперед, затем Йоонас Донской установил окончательный результат встречи.