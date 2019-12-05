Анисимов и Наместников помогли «Оттаве» выиграть «Эдмонтон»

«Эдмонтон Ойлерз» в домашней встрече потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 2:5.

Форвард «сенаторов» Александр Наместников провёл на льду 18 минут и за это время забил победную шайбу и сделал голевую передачу, которую забросил другой россиянин — Артём Анисимов и совершил 2 силовых приёма. Также результативный матч выдал Тайлер Эннис: канадец дважды ассистировал партнёрам, а на 31 минуте увеличил преимущество до двух шайб, сделав счёт 1:3. В составе «нефтяников» на 14 минуте отличился Джуджхар Хаира и Оскар Клефбом на 37 минуте.

«Оттава» прервала серию из пяти поражений, но по-прежнему находится в нижней части Восточной конференции, занимая 10 строчку, набрав 25 очков в 29 матчах. «Эдмонтон» с 37 очками, оккупировал вторую строчку Запада.