Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсмен допустил два промаха и занял десятое место.

Спортсмен признался, что накануне гонки и непосредственно перед стартом чувствовал себя хорошо. Первый круг удалось преодолеть нормально и не допустить ошибок на огневом рубеже, однако затем ситуация изменилась, сообщил Бё.

«После этого для меня просто-напросто наступил полный мрак. Я чувствовал себя бессильным. Я пытался бежать быстро, вкладывая все силы в отталкивания, но безуспешно», — заявил норвежец, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, победу одержал француз Мартен Фуркад, также на подиум поднялись его соотечественники Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место.