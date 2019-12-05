Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что на Кубке мира поддерживает француза Мартена Фуркада.

«Я откровенно вам скажу: я за Фуркада болею. В прошлом году он перебрал в нагрузках. Он хотел всем доказать. После финиша уходил еще на круг и «засаживал». Да и перед гонкой – тоже», — заявил Тихонов, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, в прошлом сезоне француз загнал себя в яму, из которой не мог выбраться. Тихонов подчеркнул, что это стало для Фуркада хорошим уроком, поэтому теперь он будет в порядке, так как научился восстанавливаться.

Напомним, в среду, 4 декабря, Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Эта победа стала для француза первой с декабря 2018 года.