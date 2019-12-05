Болельщики, прибывшие на финал Гран-при по фигурному катанию, пожаловались на плохие условия на ледовой арене в Турине. В социальных сетях они опубликовали фотографии, по которым понятно, что многие места предоставляют зрителям плохой обзор.

Так, обладатели билетов за 1600 евро (что составляет около 113 тысяч рублей), оказались сидящими перед металлическим забором, который загораживает обзор.

«ISU, 36 болельщиков фигурного катания заплатили по 1600 евро за платиновые билеты, но обзор заблокирован, это кошмар! Они должны получить то, за что заплатили, это мошенничество на сумму более 57600 евро», — гласит одно из сообщений в «Твиттере».

Подобные заявления быстро набрали популярность, возмущенных болельщиков оказалось так много, что в итоге организаторам турнира пришлось принести свои извинения.

Напомним, финал Гран-при стартует сегодня, 5 декабря. В первый день соревнований состоятся короткие программы у мужчин и спортивных пар.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию. Инфографика Nevasport