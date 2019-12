Болельщики, прибывшие на финал Гран-при по фигурному катанию, пожаловались на плохие условия на ледовой арене в Турине. В социальных сетях они опубликовали фотографии, по которым понятно, что многие места предоставляют зрителям плохой обзор.

Так, обладатели билетов за 1600 евро (что составляет около 113 тысяч рублей), оказались сидящими перед металлическим забором, который загораживает обзор.

«ISU, 36 болельщиков фигурного катания заплатили по 1600 евро за платиновые билеты, но обзор заблокирован, это кошмар! Они должны получить то, за что заплатили, это мошенничество на сумму более 57600 евро», — гласит одно из сообщений в «Твиттере».

@ISU_Figure @Torino_2019, 36 skating fans each paid 1600 Euro for VIP-Platinum Plus tickets, yet their view is terribly blocked, it's a nightmare!! This is not the premier seats they are supposed to get for what they paid, this is a scam of 57,600+ Euro😡😡. 1/2 pic.twitter.com/031tReRWIh

— SkatingPooh余生皆羽生 (@SkatingPooh) December 4, 2019