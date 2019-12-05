Российский гонщик Роман Русинов, который является победителем серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT, оценил выступление пилота «Торо Россо» Даниила Квята в минувшем сезоне. Россиянин занял 13-е место в личном зачете пилотов.

«На мой взгляд, Даня входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в «Формуле-1» наряду с Хэмилтоном и Леклером», — заявил Русинов, слова которого приводят «Известия». Пилот подчеркнул, что хотел бы видеть Квята в топовой команде с сильным болидом, однако и на машине «Торо Россо» Даниилу удалось проявить себя и показать высокие результаты.

По мнению Русинова, Квяту можно поставить оценку четыре с плюсом за прошедший сезон.

Надеюсь, в следующем году Квят продолжит выступление за «Торо Россо», он уже подписал контракт. Команда сменит название на «Альфа Таури».