Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров объяснил, почему пропустил три допинг-теста.

По словам спортсмена, его главной ошибкой стало то, что он вовремя не вышел из пула тестирования. «Нужно было сделать это, сделать всё как полагается, по процедуре», — пояснил Захаров, слова которого приводит РИА Новости.

Захаров отметил, что после первой операции, которая была еще до чемпионата мира, всё «встало с ног на голову», поэтому ситуация вышла из-под контроля. «Была цепочка разных непредвиденных обстоятельств, из-за которых появились эти флажки», — сказал Захаров.

Спортсмен подчеркнул, что перед операцией надеялся, что сможет продолжить карьеру и настраивался на лучшее, но всё пошло не так, как он ожидал. Захаров добавил, что понимает людей, которые решили, что он принимал запрещенные вещества. Именно по этой причине он написал в «Инстаграме», что никогда не нарушал антидопинговые правила.

«Я чистый спортсмен. Ко мне, кстати, когда в том же месяце после пропущенного допинг-теста пришли, взяли допинг-пробу, она была чистой», — отметил Захаров.