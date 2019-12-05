В рамках финала Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря, состоится короткая программа женщин. Спортсменки выйдут на лед сегодня, 6 декабря, в 21:45 по московскому времени.

Представлять российскую команду будут четыре фигуристки, все они тренируются под руководством Этери Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. По итогам жеребьевки, которая состоялась в среду, первый стартовый номер достался Косторной.

Под вторым номером на льду появится Трусова, под третьим — Щербакова. Закрывать короткую программу предстоит Загитовой.

Соперницами россиянок станут японка Рика Кихира и американка Брейди Теннелл.