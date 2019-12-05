В Турине продолжается финал Гран-при по фигурному катанию, в рамках которого сегодня, 6 декабря, состоится ритмический танец. Спортсмены выйдут на лед в 20:25 по московскому времени.

Российскую команду будут представлять два дуэта — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. По итогам жеребьевки, которая состоялась в среду, открывать ритмический танец будут Степанова и Букин.

Второй стартовый номер достался канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье, вслед за ними на лед выйдут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили пятый номер, а сразу после них выступят главные фавориты турнира — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Закрывать ритмический танец будут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью.