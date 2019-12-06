Петербургский «Зенит» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 6 декабря, на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Сергея Семака единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 42 очка после 18 матчей. «Динамо» располагается на шестой строчке с 24 набранными очками.

В предыдущем туре «Зенит» на своем поле обыграл московский «Спартак», «Динамо» неожиданно увезло три очка с «РЖД Арены», обыграв «Локомотив». Беспроигрышная серия столичного клуба достигла шести матчей: последнее поражение «бело-голубым» нанес «Оренбург» в начале октября.

«Зенит» не проигрывает с сентября: в 11-м туре петербуржцы уступили «Локомотиву», после чего выиграли шесть матчей и лишь один раз сыграли вничью.