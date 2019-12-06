Петербургский «Зенит» в домашнем матче примет французский АСВЕЛ в матче 12-го тура Евролиги. Игра будет проходить на паркете «Сибур Арены» сегодня, 6 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблицею, имея в своем активе всего шесть очков. Подопечные Джоана Плазы неудачно дебютировали на турнире и пока одержали всего две победы — над греческим «Олимпиакосом» и литовским «Жальгирисом», оба матча завершились в овертайме. В остальных девяти встречах петербуржцы потерпели поражения в основное время.

АСВЕЛ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы и имеет 15 набранных очков. В трех предыдущих матчах французы проиграли: сначала турецким «Анадолу-Эфес» и «Фенербахче», затем израильскому «Маккаби Т-А».

«Зениту» не поможет капитан команды Евгений Воронов, которому сломали нос во время игры с «Пармой».