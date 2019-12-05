Российский комментатор Дмитрий Губерниев и норвежский биатлонист Йоханнес Бе обменялись репликами в Instagram.

«Да уж! В мужской биатлонной индивидуальной гонке сам Бё получил в глаз, а Фуркад всех победил», — написал Губерниев, после чего норвежец пришел в комментарии и написал: «Давай», добавив смайлы с российским флагом.

На это Губерниев ответил: «Эй, где твой подиум? Давай-давай».

Ранее Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсмен допустил два промаха и занял десятое место.

Напомним, победу одержал француз Мартен Фуркад, также на подиум поднялись его соотечественники Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место