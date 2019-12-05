Российский комментатор Дмитрий Губерниев и норвежский биатлонист Йоханнес Бе обменялись репликами в Instagram.
«Да уж! В мужской биатлонной индивидуальной гонке сам Бё получил в глаз, а Фуркад всех победил», — написал Губерниев, после чего норвежец пришел в комментарии и написал: «Давай», добавив смайлы с российским флагом.
На это Губерниев ответил: «Эй, где твой подиум? Давай-давай».
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Да уж !!!! В мужской биатлонной индивидуальной гонке сам получил в глаз @johannesbo !!!! @martinfourcade всех победил !!!! Ну а сегодня на дистанцию 15 км выйдут женщины !!!!! В 18.10 мск на @matchtv_channel !!!! Кто будет смотреть ???? И как вам мужская гонка !!! Обсуждаем здесь !!!!!! И женщин тоже !!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #кубокмира #гонка #прямойэфир
Ранее Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсмен допустил два промаха и занял десятое место.
Напомним, победу одержал француз Мартен Фуркад, также на подиум поднялись его соотечественники Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место
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