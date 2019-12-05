Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное продление контракта с Артемом Дзюбой.

«Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договоренностей нет», — сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее футбольный агент Александр Маньяков в своем телеграм-канале рассказал, что Дзюба хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на четыре года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1». Отмечается, что у футболиста состоялся разговор с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который пообещал Дзюбе работу в структуре клуба после окончания профессиональной карьеры.

Отметим, «Зенит» на своем официальном сайте открыл предзаказ на футболку с изоражением Артема Дзюбы.