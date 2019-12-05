Хорватский экс-баскетболист Марко Попович официально назначен помощником гендиректора команды и поделился мнением о назначении.

«После завершения карьеры я был в Хорватии, дома с семьей, предложений по работе было много, но хотел подумать, что лучше всего для меня. И, наконец, я уже сейчас в Петербурге. Надеюсь, что смогу своим баскетбольным опытом помочь команде принести победы. Я играл в «Жальгирисе», когда Жоан Плаза там тренировал. У нас хорошие отношения. Играл против всех баскетболистов «Зенита», кроме Холлинза. Со временем узнаю всех лучше», — сказал Попович пресс-службе «Зенита».

Ранее Nevasport сообщал, что хорват будет назначен помощником Александра Церковного. Кроме того, сам Попович опубликовал в «сториз» своего Instagram билеты в Петербург.

На данный момент «Зенит» идет на седьмой строчке турнирной таблицы после девяти матчей. Следующая встреча петербуржцев пройдет 6 декабря, команда Плазы дома примет французский «Вийербан».