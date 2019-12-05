В Хорватии на турнире Golden Spin of Zagreb состоялась короткая программа женщин. Победу одержала российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

Туктамышева получила от судей 72,86 баллов. Второе место по итогам короткой программы заняла представительница Белоруссии Виктория Сафонова, которая заработала 64,35 балла. На третьей строчке оказалась Николь Шотт из Германии, у которой 61,78 баллов.

Другая россиянка, Софья Самодурова, заняла четвертую позицию с 59,57 баллами.

Отмети, всего в Загребе выступают 26 фигуристок. Елизавета Туктамышева — единственная из них, кто владеет элементами ультра-си: она исполняет тройной аксель, а недавно выучила четверной тулуп, но пока ни разу не прыгала его на соревнованиях.