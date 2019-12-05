Подозреваемый в нападении на капитана «Амура» Максима Кондратьева житель Хабаровска Алексей Марков собирается подать в суд на клуб из-за клеветы.

По словам Маркова, сейчас он занимается бизнесом. Хабаровчанин отметил, что он не судим, и именно так указано в протоколе допроса.

У клуба задача вылить на меня как можно больше грязи», — сказал Марков, слова которого приводит RT.

Ранее Марков заявлял, что инцидент спровоцировал сам Кондратьев, а он лишь защищал себя.

Напомним, защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев доставлен в больницу с травмой головы после нападения.

Пресс-служба сообщала, что в субботу Кондратьев получил тяжелый удар в голову на парковке у одного из городских кафе, защищая супругу. Также известно, что нападавший задержан полицией, ранее его привлекали к уголовной ответственности.