Подозреваемый в нападении на капитана «Амура» Максима Кондратьева житель Хабаровска Алексей Марков собирается подать в суд на клуб из-за клеветы.
По словам Маркова, сейчас он занимается бизнесом. Хабаровчанин отметил, что он не судим, и именно так указано в протоколе допроса.
У клуба задача вылить на меня как можно больше грязи», — сказал Марков, слова которого приводит RT.
Ранее Марков заявлял, что инцидент спровоцировал сам Кондратьев, а он лишь защищал себя.
Напомним, защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев доставлен в больницу с травмой головы после нападения.
Пресс-служба сообщала, что в субботу Кондратьев получил тяжелый удар в голову на парковке у одного из городских кафе, защищая супругу. Также известно, что нападавший задержан полицией, ранее его привлекали к уголовной ответственности.
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