В Турине (Италия) стартовал финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Победу в короткой программе одержал российский фигурист Андрей Мозалев.

Мозалев получил от судей 82,45 баллов. Второе место по итогам короткой программы занял другой россиянин, Даниил Самсонов, который заработал 77,75 баллов. На третьей строчке оказался японский фигурист Шун Сато, который на 0,5 балла меньше Самсонова.

Четвертое место занял еще один представитель России, Петр Гуменник, который получил от судей 72,16 баллов.

Отметим, ранее в Хорватии на турнире Golden Spin of Zagreb состоялась короткая программа женщин. Победу одержала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Другая россиянка, Софья Самодурова, заняла четвертую позицию с 59,57 баллами.