В рамках юниорского финала Гран-при, который стартует в Турине (Италия), стартовала короткая программа у девушек. Фигуристки вышли на лед в 19:45 по московскому времени.

По итогам жеребьевки, состоявшейся накануне, открывать соревнования выпало россиянке Камиле Валиевой, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. Под вторым стартовым номером на льду появится её подруга по команде Дарья Усачева. Третьей короткую программу покажет американка Алиса Лю, которая будет претендовать на победу из-за сложности заявленного контента.

Следом за ней на лед выйдет россиянка Виктория Васильева, затем выступит Ксения Синицына. Закрывать короткую программу будет представительница Южной Кореи Хаин Ли.

Ранее победу в короткой программе среди юниоров одержал российский фигурист Андрей Мозалев.