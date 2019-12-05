Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов узнал, с кем ему предстоит провести следующий поединок в UFC.

Как сообщает портал Sherdog, соперником Крылова станет бразильский боец Джонни Уокер. По информации источника, поединок Крылова и Уокера состоится 14 марта 2020 года на турнире в Бразилии.

Напомним, в своей последнем поединке Никита Крылов потерпел поражение от Гловера Тейшейры раздельным решением судей. Джонни Уокер не сумел одолеть Кори Андерсона, уступив тому техническим нокаутом.

Ранее стало известно, что российский боец UFC Аскар Аскаров проведет следующий поединок в андеркарде турнира UFC 246, который состоится в Лас-Вегасе. Соперником россиянина станет бывший претендент на титул в наилегчайшем весе Тим Эллиотт.