Российский тренер Леонид Слуцкий поделился своим отношением к политике в России.

По словам Слуцкого, есть то, что ему не нравится в нашей стране. Тренер отметил, что он бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию, сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Слуцкий добавил, что ему не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой.

«Я поддерживает тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий может стать наставником греческого клуба АЕК. По информации источника, Слуцкий является главным претендентом на этот пост. Отмечается, что греческий клуб предложил российскому тренеру контракт на 1,5 года.