В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» дома потерпел поражение в серии буллитов от магнитогорского «Металлурга» со счетом 1:2.

В составе уфимцев отличиться удалось Александру Кадейкину с передачи Дмитрия Кугрышева на 17-й минуте.

У гостей гол забил Николай Кулемин с передач Максима Матушкина и Павла Дорофеева на 37-й минуте встречи.

Победный буллит забросил нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов.

После 37 матчей команда Николая Цулыгина идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка. У подопечных Ильи Воробьева 39 баллов после 36 встреч, клуб из Магнитогорска идет на седьмой позиции на Востоке.

Следующий матч «Салават» проведет 8 декабря на выезде против «Нефтехимика», «Металлург» одним днем ранее примет «Трактор».