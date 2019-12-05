Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

По словам Игбуна, игра с «Локомотивом» была лучшей для «Динамо» в сезоне. Нападающий выразил надежду, что команда покажет такую же с «Зенитом». Игбун считает, что если динамовцы подойдут к «Зениту» так же, как к «Локомотиву», шансов будет не меньше.

Игрок добавил, что приехав домой после матча с «Локомотивом», он включил «Зенит» со «Спартаком» и убедился, какая «Зенит» классная команда, но «Динамо» уверено в себе.

«Подняться до шестого места и сидеть ровно — не для нас. А пока что важно обыграть «Зенит». Только за этим и едем в Питер», — сказал Игбун, слова которого приводит Sport24.

Отметим, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 6 декабря на «Газпром-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. После 18 матчей команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.