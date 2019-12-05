Российский тренер Леонид Слуцкий не займет пост наставника греческого АЕКА.

Об этом сообщает портал Sport24.gr, по информации которого Слуцкий попросил у руководства греческого клуба больше времени для принятия решения. В АЕКе хотят назначить нового наставника в ближайшие дни.

Информацию подтвердил технический директор АЕКа Илья Ивич, переписку с которым опубликовал журналист издания «Спорт Бизнес Онлайн» Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что Слуцкий является главным претендентом на этот пост, а греческий клуб предложил российскому тренеру контракт на 1,5 года.

Отметим, в данный момент АЕК идет на пятом месте в чемпионате Греции, имея в активе 18 очков в 12 встречах.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. Позже отставка была принята, российский тренер и его штаб покинули клуб.