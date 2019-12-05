В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 в Турине состоялась короткая программа у спортивных пар.

По итогам короткой программы на первом месте идет китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань, которые заработали от судей 77,50 баллов. Второе место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых 76,65 баллов. На третьем месте оказались их соотечественники, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые получили 75,16 баллов. Четвертыми также стали представители России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 71,48 баллов.

Ранее в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 Турине завершилась короткая программа у девушек. По итогам короткой программы лидирует представительница США Алиса Лю.