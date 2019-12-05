В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» дома одержал победу в серии буллитов над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:1.

В составе сочинцев отличиться удалось Артему Томилину с передач Юрия Александрова и Кирилла Воробьева на 11-й минуте. У гостей гол забил Степан Хрипунов с передач Питера Холланда и Никиты Трямкина на последней минуте встречи.

Победный буллит забросил нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян.

После 36 матчей команда Александра Андриевского идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 34 очка. Подопечные Андрея Мартемьянова занимают пятую позицию на Востоке, набрав 41 балл после 34 встреч.

Следующий матч «Сочи» проведет 7 декабря дома против «Барыса», «Автомобилист» в этот же день примет рижское «Динамо».