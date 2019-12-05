В рамках юниорского финала Гран-при, который стартует в итальянском Турине, состоится произвольная программа у девушек. Фигуристки выйдут на лед сегодня, 6 декабря, в 18:15 по московскому времени.

По итогам короткой программы лидирует представительница США Алиса Лю, которая получила от судей за свой прокат 71,19 балла. Второе место заняла россиянка Дарья Усачева, набравшая 70,15 баллов. На третьей строчке оказалась ее соотечественница, Ксения Синицына, которой судьи поставили 69,40 баллов.

Четвертую и пятую строчку также заняли фигуристки из России. На четвертой строчке оказалась Камила Валиева, получившая от судей 69,02 балла, а пятой стала Виктория Васильева, у которой 68,07 балла.

Отметим, 6 декабря в борьбу также вступают представители танцев на льду, их соревнования начнутся в 16:55 по московскому времени.