Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Загребе, Дзюба ответил фанатам, Куклина стала пятой в Эстерсунде. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.
Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Загребе
В Хорватии на турнире Golden Spin of Zagreb состоялась короткая программа женщин. Победу одержала российская фигуристка Елизавета Туктамышева.
Мозалев — первый после короткой программы в финале ЮГП
В Турине (Италия) стартовал финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Победу в короткой программе одержал российский фигурист Андрей Мозалев.
Брезаз выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Куклина — пятая
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которой завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу в гонке одержала француженка Жюстин Брезаз.
Дзюба впервые развернуто прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые прокомментировал задержания болельщиков «Спартака», которые приехали в Петербург на матч против сине-бело-голубых.
Панфилова/Рылов — лидеры в короткой программе на ЮГП, первые пять мест у россиян
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 в Турине завершилась короткая программа у юниорских пар. По итогам короткой программы лидирует российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
Лю — первая в короткой программе финала ЮГП, Валиева стала четвертой
В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 Турине завершилась короткая программа у девушек. По итогам короткой программы лидирует представительница США Алиса Лю.
Суй и Хань выиграли КП в финале Гран-при, Бойкова и Козловский — вторые
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 в Турине состоялась короткая программа у спортивных пар. По итогам короткой программы на первом месте идет китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань.
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