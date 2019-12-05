Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Загребе, Дзюба ответил фанатам, Куклина стала пятой в Эстерсунде. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Загребе

В Хорватии на турнире Golden Spin of Zagreb состоялась короткая программа женщин. Победу одержала российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

Мозалев — первый после короткой программы в финале ЮГП

В Турине (Италия) стартовал финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Победу в короткой программе одержал российский фигурист Андрей Мозалев.

Брезаз выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Куклина — пятая

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которой завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу в гонке одержала француженка Жюстин Брезаз.

Дзюба впервые развернуто прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые прокомментировал задержания болельщиков «Спартака», которые приехали в Петербург на матч против сине-бело-голубых.

Панфилова/Рылов — лидеры в короткой программе на ЮГП, первые пять мест у россиян

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 в Турине завершилась короткая программа у юниорских пар. По итогам короткой программы лидирует российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Лю — первая в короткой программе финала ЮГП, Валиева стала четвертой

В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 Турине завершилась короткая программа у девушек. По итогам короткой программы лидирует представительница США Алиса Лю.

Суй и Хань выиграли КП в финале Гран-при, Бойкова и Козловский — вторые

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 в Турине состоялась короткая программа у спортивных пар. По итогам короткой программы на первом месте идет китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань.