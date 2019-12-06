В Национальной хоккейной лиге стали известны имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Два российских хоккеиста заняли первые две позиции.

На первой строчке оказался голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» — Александр Георгиев, который стал одним из кузнецов, ковавших победу «Рейнджеров» над «Коламбусом», сделав 45 сэйвов в 47 бросках.

На втором месте закрепился форвард «Каролины» — Андрей Свечников. В матче против «Сан-Хосе» Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу, а в серии послематчевых буллитов успешно реализовал победный для «Харрикейнз» бросок и был признан первой звездой матча.

На третьей позиции оказался нападающий «Аризоны» — Филл Кессел. Кессел оформил дубль в ворота «Филадельфии» и принёс выездную победу «Койотам».