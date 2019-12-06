Приближаются выходные, и Nevasport традиционно рассказывает, как провести их по-спортивному. Несмотря на то, что футбольный и баскетбольный «Зенит» играют в пятницу, а СКА — в понедельник, в субботу и воскресенье тоже будет, на что посмотреть.

Волейбол. «Динамо» ЛО — «Зенит». Чемпионат России среди мужских команд

Когда: 7 декабря, суббота

Где: Академия волейбола им. Платонова

Петербургский волейбольный «Зенит» проведет гостевой матч чемпионата России, однако игра будет проходить на привычной команде площадке Академии волейбола им. Платонова, так как соперником станет «Динамо» из Ленинградской области. Игра состоится в субботу, 7 декабря. Петербуржцы сыграли уже восемь матче в нынешнем сезоне и набрали 18 очков, что позволило им расположиться на 5-й строчке. «Динамо» 10 очками идет восьмым.

Хоккей, Высшая хоккейная лига. СКА-Нева — «Сокол»

Когда: 8 декабря

Где: Хоккейный город

Петербургский хоккейный клуб СКА-Нева на домашней арене в Хоккейном городе примет красноярский «Сокол» в матче высшей хоккейной лиги. Игра будет проходить в воскресенье, 8 декабря. Петербуржцы уверенно проводят сезон и идут на второй строчке турнирной таблицы, уступая лишь «Рубину». Положение «Сокола» немного хуже: команда пока занимает 13-е место.

Тяжелая атлетика, турнир памяти Краевского

Когда: 5-7 декабря

Где: Павловск, СШОРСВС им. В.Ф. Краевского

Любители более необычных видов спорта могут застать последний день соревнований на традиционном турнире по тяжелой атлетике, который будет проходить в Павловске. Соревнования ежегодно проводятся в память о В. Ф. Краевском, которого называют отцом русской атлетики. На помост выходят более пятидесяти девушек и юношей из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей.