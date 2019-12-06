Российская фигуристка Камила Валиева, на данный момент выступающая в финале юниорской серии Гран-при, сообщила, что не намерена исполнять четверной прыжок в произвольной программе.

Спортсменка владеет четверным тулупом, однако не намерена демонстрировать его в Турине. «Нет, не буду», — ответила она на вопрос корреспондента ТАСС.

Возможно, это связано с тем, что Валиева недавно восстановилась после травмы ноги и не хочет рисковать. Она отметила, что сейчас с ее здоровьем всё нормально.

Накануне Валиева исполнила короткую программу, в которой заняла четвертое место из-за ошибки на тройном риттбергере. По мнению спортсменки, ей помешало волнение.

«Ошибка случилась из-за волнения. Сегодня было нормально выступать даже первой, размялся и пошел катать, а вот произвольную сложнее – после шести минут разминки нужно еще отдохнуть», — рассказала фигуристка.