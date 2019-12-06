В рамках финала Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине, состоится короткая программа женщин. Спортсменки выйдут на лёд сегодня, 6 декабря, в 21:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция соревнований будет доступна по ссылке.

Россию будут представлять четыре участницы, все они тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Первой на льду появится Алена Косторная, которая намерена включить в свое выступление тройной аксель. Затем короткую программу исполнит Александра Трусова, после неё в борьбу включится Александра Щербакова.

Последний, шестой стартовый номер достался олимпийской чемпионке Алине Загитовой.