Тренер ФК «Оренбург» — Владимир Федотов по окончании первого круга чемпионата возглавит «Сочи», об этом сообщает «Спорт-экспресс». Специалист переберётся в «Сочи» со своей тренерской командой. Срок контракта рассчитан на 2,5 года.

Как сообщалось ранее, сочинцы после увольнения экс-тренера команды Александра Точилина, уже выходили на связь с Федотовым, но тогда получили отказ.

Владимир Федотов возглавлял «Оренбург» с 2017 года. Под его руководством команде удалось занять первое место в ФНЛ и выйти в РПЛ. На сегодняшний день «Оренбург» занимает 12 место в турнирной таблице, отставая от топ-10 всего на 2 очка. Последний матч во главе с Федотовым «Оренбург» сыграет 7 декабря на выезде с «Тамбовом», в рамках 19 тура РПЛ.