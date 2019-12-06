Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок в финале Гран-при.

«У меня не возникло ощущения, что кто-то списывает со счетов Аню Щербакову. Говорить так нельзя. Она как прыгнет два четверных лутца в произвольной программе, и что с ней тогда делать?» — заявила Бестемьянова, слова которой приводит РБК.

Экс-спортсменка призвала не гадать, кто выиграет, а посмотреть борьбу между фигуристками. Бестемьянова отметила, что не стоит списывать со счетов олимпийскую чемпионку Алину Загитову, так как в случае ошибок соперниц она также может иметь хорошие шансы.

По мнению Бестемьяновой, меньше всех шансов имеет американка Брейди Теннелл, но и она постарается навязать борьбу.

Короткая программа женщин в финале Гран-при состоится сегодня, 6 декабря, прямая трансляция будет доступна по ссылке.