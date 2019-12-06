Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по лёгкой атлетике, российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась впечатлениями о том, каково было выступать на Олимпиаде-2016 под российским флагом, когда остальные выступали под нейтральным. Спортсменка рассказывает, что во время соревнований многие несправедливо называли её предательницей, оказывая давление, с которым тяжело было справиться.

«Некоторые люди называли меня предательницей. Но какая же я предательница, если я представляю Россию? Когда вся сборная в нейтральном статусе оказалась, никто спортсменов предателями не называл. Я старалась не обращать внимания, но это не очень получалось. Конечно, читала новости. А если кто и угрожал, то только на словах», — приводит цитату спортсменки lenta.ru

На вопрос о самом обидном моменте в своей карьере, спортсменка назвала как раз Олимпиаду 2016 года, тогда Клишина заняла 9 место.

Напомним, в июле 2016 года Дарья Клишина сдала единственной спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, до выступлений под российским флагом.