Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе финала Гран-при. Спортсмен занял пятое место, набрав 81,32 балла.

Самарин допустил ошибки на двух четверных прыжках — лутце и флипе. По его словам, искать оправдание своей неудаче он не будет.

«Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным. Не хочу искать оправдания. Мы не будем упрощать ничего. Будем продолжать накатывать такой набор, добиваться чистоты исполнения», — заявил Самарин, которого цитирует РИА Новости.

Фигурист отметил, что постарается отвлечься перед произвольной программой и сходит на прогулку, чтобы перезагрузить голову.

Напомним, лидерами соревнований идут Нейтан Чен, Юдзуру Ханю и Кевин Эймоз.