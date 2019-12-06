Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как начинал теннисную карьеру.

«Я попал в теннис случайно. Занимался плаванием, когда в шесть лет увидел объявление о наборе в теннисную группу. Не помню, что почувствовал, впервые взяв ракетку в руку, но шаг за шагом моя любовь к теннису была всё сильнее», — сообщил Даниил в видеопредставлении команд на турнире ATP Cup.

Спортсмен отметил, что с Кареном Хачановым, который будет его партнером по команде, он знаком с самого детства — с 9 или 10 лет. По словам Медведева, они с Кареном очень рады успехам друг друга и хотят вместе завоевать трофей АТР Cup для России.

Напомним, турнир АТР Cup будет проходить в период с 3 по 12 января 2020 года, для россиян он станет первым в сезоне. Соперниками на групповом этапе станут сборные Италии, США и Норвегии. В российскую команду также попал Евгений Донской, так как Андрей Рублев пропустит турнир и будет выступать в Катаре.