Российский теннисист Даниил Медведев в видеопредставлении команды для ATP Cup рассказал о том, как впервые взял в руки ракетку и как познакомился со своим коллегой по цеху — Кареном Хачановым.

«Я попал в теннис случайно. Занимался плаванием, когда в шесть лет увидел объявление о наборе в теннисную группу.

С Хачановым мы знакомы лет с 9-10. Мы вместе начали выступать на высоком уровне и очень радуемся успехам друг друга. Мы хотим вместе добыть трофей ATP Cup для России», — сказал Медведев.

Новый турнир ATP Cup пройдёт в январе 2020 года в Австралии в 3 городах: Брисбене, Перте и Сиднее Участие примут 24 команды, одна из которых сборная России. Представлять нашу страну на турнире будут Даниил Медведев и Карен Хачанов. Соперниками Россиян по группе станут сборные Италии, Норвегии и США.