Второй день 19 тура РПЛ обещает быть не хуже, а местами даже интереснее вчерашнего. «Оренбург» сыграет свой последний матч под руководством Владимира Федотова против «Тамбова», а «Ахмат» попробует на домашнем стадионе набрать очки против «Уфы».

«Тамбов»-«Оренбург»

Если взглянуть на турнирную таблицу РПЛ, то невооружённым глазом видно, что оказаться на последних строчках может любой желающий с 7 по 15 место, если команды находящиеся сейчас в нижней части таблицы смогут одержать победы в своих матчах. Этим и интересен матч «Оренбург»-«Тамбов»: команда, которая сможет победить, уйдёт на перерыв с небольшим заделом на лучшее будущее, но команды по силе равны и вполне вероятен ничейный исход, как это было в первом их матче начала сезона, закончившемся со счётом 2:2. Трудно предсказать победителя этой пары: если смотреть на положение в таблице — фаворитом считается «Оренбург», но, то, что команда играет на выезде ставит чаши весов в равное положение.

«Ахмат»-«Уфа»

В гости к неуступчивому «Ахмату» приедет не менее неуступчивая «Уфа». На сегодняшний день команда Вадима Евсеева занимает восьмую строчку в РПЛ, причём от попадания в топ-6 уфимцам не хватает трёх очков. «Ахмат» с 19 баллами находится на 11 месте и при неудачном стечении обстоятельств может оказаться в самом низу таблицы.

Кто является фаворитом этой пары — трудно сказать. «Ахмат» из восьми домашних матчей выиграл два, дважды проиграл и четыре раза сыграл вничью. «Уфа» в восьми выездных играх выиграла только единожды, но зато дома смогла справиться с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком», а с ЦСКА и «Локомотивом» сыграть вничью. Если же смотреть на битву с грандами российского чемпионата, то предпочтение стоит отдать «Уфе», но в игре в Грозном может произойти всё что угодно.