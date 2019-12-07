Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА. Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2).

Москвичам, потерявшим шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы, представилась возможность полностью сконцентрировать свои силы на российском чемпионате, а в случае сегодняшней победы можно со спокойной душой отправляться в Испанию на матч с «Эспаньолом», а потом — на зимний перерыв.

ЦСКА занимает четвёртое место в РПЛ, отставая от «Краснодара» лишь на одно очко, поэтому у армейцев имеются все шансы на то, чтобы закончить полугодие в тройке лидеров.

«Краснодар» ещё имеет все шансы на Еврокубковую весну, поэтому тренеру «чёрно-зелёных» стоит подумать, какой выпускать состав на сегодняшний матч: если основной, то нужно быть точно уверенным в том, что команда сможет восстановиться к выезду на игру с «Хетафе» 12 декабря.

Что касается прошлого тура РПЛ, то обе команды выступили не лучшим образом: ЦСКА дома проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1), а «Краснодар» скатал вничью с «Тамбовом» (0:0).