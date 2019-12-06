В норвежском Лиллехаммере начинается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 6 декабря, состоится мужской скиатлон, спортсмены выйдут на старт в 14:30 по московскому времени.

Лыжникам предстоит преодолеть дистанцию 30 км, половину они пробегут классическим стилем, затем поменяют лыжи и оставшуюся часть побегут коньком.

Ранее тренерский штаб сборной России огласил состав команды на этап в Лиллехаммере, в Норвегию прибыли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Илья Порошкин.

Напомним, после первого этапа лидером общего зачета Кубка мира идет норвежец Йоханнес Клэбо. Большунов располагается на пятой строчке, Устюгов — на 11-й.